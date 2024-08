Juventus braccio di ferro con il Manchester United | scelta definitiva su Sancho

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2024) Lalo ha inseguito, lo ha corteggiato, si è impegnata in lungodicon il. Tutto per arrivare a Jadon, ciliegina sulla torta di un calciomercato stellare, ultimo colpo per dare anche la ‘lode’ a Cristiano Giuntoli. Ma gli sforzi non sono bastati. Dopo il mancato arrivo a gennaio, con tanto di retroscena su Massimiliano Allegri, Jadonnon arriverà allanemmeno in estate. Troppa distanza fra la proposta di un prestito oneroso sotto i 10 milioni, l’offerta della, e la volontà deldi cedere il calciatore in maniera(circa 40 milioni). Complicata anche la questione ingaggio: l’esterno inglese guadagna circa 9-10 milioni annui, cifra che laavrebbe voluto dividere con i ‘Red Devils’.