Fixing spray o setting spray? Sapere a cosa servono farà durare il makeup a lungo

(Di venerdì 30 agosto 2024) Come faril trucco tutto il giorno? È quello che spesso ci si chiede quando ci si ritrova a metà giornata con il rossetto inesistente e il blush magicamente evaporato dal viso. Riuscire a realizzare una lunga durata, sia nella vita di tutti i giorni che per un’occasione speciale, libera dalla preoccupazione di chiedersi in continuazione se il mascara è colato, se il rossetto ha sbavato o se la base è ancora uniforme come appena realizzata. Spesso, nonostante si creda di aver creato un’ottima base trucco, il risultato è comunque insoddisfacente. Può essere colpa della skincare troppo ricca e scivolosa, della tipologia di pelle – quelle miste e grasse hanno poco grip – o del mancato o errato uso di prodotti chiave.