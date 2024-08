Fitto uomo di mediazione Perché è la scelta intelligente di Meloni in Ue Parla Pittella

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 30 agosto 2024) Un profilo “autorevole e competente, che conosce bene i meccanismi europei. Insomma, un democristiano: e per me è un complimento”. L’ex vicepresidente delmento Europeo, Gianniè uno di quelli che non ha mai avuto problemi a dire liberamente quello che pensa. E, sulla candidatura del ministro Raffaelea commissario europeo, non ha dubbi: “È stata un’operazione moltoda parte del premier Giorgia“., il nome dicircolava già da un po’. Cosa ha portato a questa decisione da parte del premier?è un ministro molto autorevole, che si è distinto per un grande lavoro in Italia e in Europa. In Ue, fra l’altro, è stato capace di far eleggere uno dei vicepresidenti con l’appoggio del partito popolare. Dunque anche sotto questo profilo è importante un profilo come il suo in Europa per. È un profilo die non di scontro.