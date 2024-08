Fermato un 31enne per l’omicidio di Sharon Verzeni

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 30 agosto 2024) Unitaliano è statodai carabinieri in relazione aldi, una barista di 33 anni, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Secondo le autorità, ci sarebbero “gravi indizi di colpevolezza” che legano l’uomo al crimine.sembra essere privo di un movente evidente, poiché il sospettato non aveva alcun legame con la vittima. Il fermo è avvenuto grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza del Comune, che hanno ripreso l’uomo allontanarsi velocemente in bicicletta dal luogo del delitto. L’uomo, disoccupato e senza precedenti legami con la vittima, è stato identificato dai carabinieri grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza del Comune. Queste riprese mostrano ilmentre si allontana rapidamente in bicicletta dalla scena del crimine subito dopo