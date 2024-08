Dramma della solitudine Il cadavere di un clochard ritrovato nel Terminal 1

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) È ancora immerso nel traffico estivo, lo scalo di Malpensa, decine di migliaia di passeggeri ogni giorno, chi arriva e torna a casa con i ricordi delle vacanze in valigia e chi invece parte per godersi l’ultimo scampolo dell’estate. Ma dentro l’aeroporto ieri una macabra scoperta, ilin stato di decomposizione di un senzatetto, morto da alcune settimane. Un invisibile, ai marginigrande "città dell’aria", frequentata da migliaia di persone, uno dei tantiche a Malpensa trovano un rifugio. È morto solo, probabilmente per un malore, nessuno vicino per poter chiedere aiuto. E nessuno fino a ieri si era accortopresenza di quel corpo senza vita, trovato in un’area non di passaggio, a terra, dietro una porta di servizio in prossimità delle scale che collegano il tunnel dell’aerostazione agli arrivi.