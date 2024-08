Cronache nervose da Tel Aviv liti nel gabinetto di guerra e attacchi a convogli umanitari

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sul fronte israelo-palestinese domina ancora il pessimismo sul cessate il fuoco. Nonostante l’accordo sottoscritto dalle parti per consentire le vaccinazioni antipolio nei territori palestinesi, prosegue lo stallo delle trattative. Nella notte si è saputo che ilper la sicurezza israeliano ha votato a larga maggioranza il supporto al primo ministro Benjamin Netanyahu per mantenere le truppe israeliane nel corridoio di Filadelfia come parte fondante di un possibile accordo di cessate il fuoco. Lo scrive Times of Israel che ha intervistato un alto funzionario del governo. Si registra però il no del ministro della Difesa Yoav Gallant che ha votato contro, a fronte di otto ministri che hanno votato a favore della posizione di Netanyahu.