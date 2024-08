Come abbinare i mocassini di tendenza dell’autunno

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tutto ciò di cui abbiamo bisogno ai piedi questo autunno è racchiuso in questi settedi, avvistati tra le strade delle capitali della moda. Secondo lo street style, icon tacco si indossano con jeans a zampa, cardigan e maglia dolcevita. Il modello minimal è senza dubbio una delle versioni più popolari: si combina con gonna midi con spacco frontale e camicia. Per un look da ufficio, i loafer con fibbia oro si mixano con jeans dritti, blazer monopetto e maglia a maniche lunghe. Invece irossi sono perfetti daal più classico dei look: jeans dritti e cardigan corto. Infine queste scarpe basse con suola chunky si combinano con una minigonna a pieghe, una camicia e dei calzini bianchi.