VIDEO Vuelta a España 2024 l’arrivo della dodicesima tappa | Castrillo in trionfo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Pablotrionfa nella. L’iberico compie un capolavoro in cima a l’Estacion de Montaña de Manzaneda, mettendo nel sacco tutti i suoi compagni di fuga mentre i big sono arrivati tutti insieme senza nessun scossone in classifica. Successo di straordinaria importanza anche per l’Equipo Kern Pharma, con la Spagna che finalmente si sblocca nella corsa casalinga. Per il terzo giorno consecutivo, il gruppo ha concesso il successo diagli attaccanti. Un gruppo di dieci corridori è riuscito a staccarsi con determinazione, dopo un’ora di gara caratterizzata da un ritmo elevato e continui tentativi di fuga. Solo quando gli uominimaglia rossa si sono posizionati in testa al gruppo, il drappello ha preso il largo.