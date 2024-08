US Open 2024 niente derby con Sinner per Mattia Bellucci Il lombardo cede in quattro set ad O’Connell

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Non ci sarà unazzurro tra Janniknel turno degli US. Purtroppo il tennistanon segue il numero uno del mondo, visto che è stato sconfitto dall’australiano Christopherinset con il punteggio di 6-3 6-4 3-6 6-3 in due ore cinquanta minuti di gioco. Sarà dunque il numero 87 del ranking ATP ad affrontare, conche può rammaricarsi per una partita che poteva fare sua per quello che si è visto in campo. L’azzurro paga il numero enorme di errori non forzati (46), che sicuramente pesano di più dei 48 vincenti messi a segno. Non sono nemmeno bastati 23 ace a, mentre dall’altra parte sono 17 quelli di. Altissimo anche il totale dei doppi falli dell’italiano, che sono ben 9. Inizio di partita con troppa tensione per, che nel suo primo game al servizio va subito sotto 0-40.