Udinese-Como | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 29 agosto 2024) Gara valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Per entrambe l’obiettivo è la salvezza, pertanto conquistare cui i tre punti in palio potrebbe risultare già determinante.si giocherà domenica 1 settembre 2024 alle ore 18.30 presso la Bluenergy Arena.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani si presentano a questa sfida forti dei 4 punti conquistati nelle prime due partite. Al pareggio esterno di Bologna per 1-1, ha fatto seguito la bella vittoria casalinga contro la Lazio per 2-1. Adesso la squadra di Runjac cerca conferma contro una diretta concorrente per la salvezza. Dopo la sconfitta all’esordio contro la Juventus, i lariani hanno conquistato un punto prezioso in quel di Cagliari mostrando comunque segnali positivi, in attesa di adattarsi alla massima serie dalla quale mancavano da oltre vent’anni.