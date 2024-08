Turbolenze sui mercati | cosa sta succedendo?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 29 agosto 2024) A inizio agosto ifinanziari globali hanno sperimentato forti. Nonostante il panico iniziale, da allora si sono ripresi, il che solleva dubbi sulle cause sottostanti e sulle conseguenze di tale volatilità . Stephen Dover, Chief Market Strategist e Head of Franklin Templeton Institute, si chiede se questa fase di agitazione sul mercato è stata solamente un episodio passeggero o se può fornire indicazioni preziose agli investitori per far fronte alle complessità dell’attuale contesto economico.  Molto rumore per nulla? Qualche settimana fa ierano in subbuglio. L’azionario globale è crollato, trascinato da una flessione del 12% dell’indice giapponese Nikkei il 5 agosto 2024, secondo peggior calo giornaliero di sempre.