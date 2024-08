Trump contro-rimonta sulla Harris | pari in tutti gli Stati chiave finito l’effetto Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 29 agosto 2024)sononegli, decisivi per eleggere il nuovo presidente degliUniti d’America il prossimo 5 novembre., iniziato subito dopo la rinuncia di Biden, sembra essere arrivato al capolinea visti gli ultimi sondaggi. I dati neglidecisivi:era in testa in seisue Donaldsono testa a testa in settein bilico, secondo un sondaggio di The Hill and Emerson College Polling pubblicato giovedì. LEGGI ANCHEaccusa Biden e, l'attentato? "Ho rischiato di morire anche per colpa loro"ha un leggero vantaggio suin Georgia (49% a 48%), Michigan (50% a 47%) e Nevada (49% a 48%), mentreha un leggero vantaggio in Arizona (50% a 47%), Carolina del Nord (49% a 48%) e Wisconsin (49% a 48%).tà al 48% ciascuno in Pennsylvania.