Traffico Roma del 29-08-2024 ore 09 | 30

(Di giovedì 29 agosto 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione poco ilpresente in queste ore lungo le strade della capitale in via Prenestina la polizia locale segnale incidente conrallentato all’altezza via Delle Ponte di Nona attenzione un altro incidente in via Ostiense in prossimità di via Pellegrino Matteucci per le dovute attenzioni e rallentamenti e code per lavori tra via Guglielmo Marconi e lo svincolo di via del Cappellaccio direzione Ostia a Gianicolense per urgenti lavori in via Alessandro Crivelli la polizia locale Ci segnala strada chiusa altra via Severo Carmignano e via Giovanni De Calvi in quest’ultima notizia che riguarda il trasporto ferroviario rallentata la linea alta velocitÃFirenze direzioneper un problema tecnico in prossimità di Orvieto e comunque per i dettagli di questi di altre notizie siete consultare il sito.luceverde.