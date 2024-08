Powervolley al lavoro Piazza | Sono fiducioso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’AllianzMilano ha ripreso la preparazione atletica sotto la guida di coach Robertorecentemente arrivati al ritiro anche il neocampione olimpico Yacine Louati e Tatsunori Otsuka.ha spiegato che, sebbene la squadra non sia ancora al completo, le quattro settimane di preparazione serviranno per valutare i progressi e apportare le necessarie correzioni in vista della nuova stagione. Il campionato inizierà nel weekend del 28 e 29 settembre, i milanesi affronteranno la Gioiella Prisma Taranto in trasferta. Prima di allora, la squadra affronterà alcuni allenamenti con altri club di Superlega, a partire dalla Gas Sales Piacenza. G.L.