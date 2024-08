Palacios firme in mattinata! Poi l’annuncio ufficiale dell’Inter – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) In chiusuraall’Inter. Nelle prossime ore arriverà la firma sul contratto da parte del nuovo difensore argentino classe 2003. ANNUNCIO A ORE – «Siamo agli ultimi dettagli burocratici per, indovrebbe arrivare finalmente la firma del giovane difensore». Questo l’aggiornamento flash di Gianluca Di Marzio, direttamente dalla trasmissione di Sky Sport, Calciomercato – L’originale, presente per l’occasione a Siracusa. Dunque, ad un giorno dal gong finale del calciomercato estivo, l’Inter chiuderà nelle prossime ore per il giocatore del 2003. Domani inlee in giornata arriverà anche l’ufficialità da parte del club nerazzurro. Simone Inzaghi può presto abbracciare il suo nuovo braccetto mancino, che farà da vice Alessandro Bastoni. Mini telenovela che si avvia verso la sua conclusione.