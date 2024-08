Maltempo una ventina di interventi dei vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Sono durati fino alla prima serata di ieri glideidele dei volontari della Protezione civile del gruppo Icaro, nella zona di Correggio, per rimuovere grossi rami e piante di varie dimensioni, cadute al suolo a causa del forte vento che nel pomeriggio aveva interessato soprattutto la zona della pianura reggiana. Almeno unale richieste di intervento coi primi casi affrontati dall’arrivo della polizia locale per poter bloccare il traffico per motivi di sicurezza. Poi sono iniziate le attività deldel, che con motoseghe hanno tagliato le grosse piante per poi liberare e ripulire le strade. Grosse piante sono finite su alcune strade a Correggio, Rio Saliceto, San Martino in Rio e anche a Fabbrico. Ma in alcuni casi gli alberi sono caduti in giardini privati, interessando pure i cavi dell’energia elettrica.