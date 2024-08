L’Atletica Ama accolta in Comune

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’assessore allo sport Claudio Morresi e la consigliera comunale Paola Fontana hanno incontrato il nuovo consiglio direttivo delAma Civitanova, presieduto dal neo presidente Matteo Silenzi. L’incontro è stato anche un momento di proficuo scambio di idee attinente al mondo dello sport e in particolare delleggera, affinché si giunga a una vantaggiosa collaborazione per la realizzazione di progetti comuni aventi come oggetto la salute, l’inclusione sociale e l’educazione della cittadinanza. "Il nostro augurio di buon lavoro al nuovo direttivo e un anno ricco di successi – dicono Morresi e Fontana–.Ama è una delle realtà sportive più vivaci del territorio che contribuisce alla crescita dei nostri ragazzi".