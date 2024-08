Gaza spiragli di tregua Israele-Hamas | sì alle pause umanitarie nella guerra per vaccinare 640mila bambini contro la poliomelite

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il cessate il fuoco resta lontano, certo. Ma nelle scorse ore un accordo limitato diperè stato infine raggiunto. L’intesa riguarda, per la precisione, «» a, che saranno individuate in modo da portare avanti la vaccinazione antipolio. Ne ha dato notizia in serata l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), parlando con i giornalisti all’Onu. Rik Peeperkorn, rappresentante dell’Oms per i Territori palestinesi occupati, ha annunciato che le autorità israeliane hanno accordato una «pausa umanitaria» che si svolgerà su tre giorni, per diverse ore al giorno. L’obiettivo è permettere che la campagna di vaccinazione deila poliomielite possa iniziare da domenica 1° settembre: oltreminori in tutta la Striscia dovranno essere vaccinati. L’avvio avverràparte centrale di