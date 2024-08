Ecco la Ducati Panigale V4 S con cui si allena Bagnaia adesso puoi averla anche tu

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 29 agosto 2024) LaV4 S è la supersportiva di serie più vicina alla MotoGP e infatti èla moto con cui siquando non è impegnato a difendere i suoi due titoli iridati nella classe regina. L'ultima nata di Borgoè una profonda evoluzione della motocicletta che ha vinto per due anni consecutivi il Mondiale Superbike ed è stata completamente ripensata nel design, nella base tecnica e nell’ergonomia. Uno sviluppo che sfrutta appieno i benefici derivanti dall’evoluzione degli pneumatici, dell’aerodinamica e dell’elettronica. Inoltre, la ricerca delle prestazioni ha influenzatol’evoluzione del design della moto. La nuovaV4 S è una moto che permette a chi la guida di provare le sensazioni di un pilota professionista grazie a inedite soluzioni elettroniche e tecnologie, in gran parte derivate dalla MotoGP.