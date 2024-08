Classifica Louis Vuitton Cup | Luna Rossa svetta al comando American Magic deve inseguire

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) A Barcellona si è aperta laCup, il torneo degli sfidanti che designerà chi potrà fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Nelle acque catalane è incominciato il lungo cammino che conduce al confronto risolutore per l’assegnazione del trofeo sportivo più antico del mondo. Lo spettacolo e le sorprese non sono mancate, con il programma ritardato di circa trenta minuti a causa del vento troppo leggero (inferiore ai sette nodi).ha sconfitto Orient Express dopo aver perso contro New Zealand, ma i risultati contro i Kiwi non vengono conteggiati per laCup.