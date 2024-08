Belen in mutande | la copertina scandalo da denuncia e critiche

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 29 agosto 2024) Nell'era dell'informazione rapida e del gossip senza freni, capita spesso di imbattersi in notizie che, per quanto bizzarre o frivole, riescono comunque a catturare l'attenzione del pubblico. Questa volta, il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, ha fatto discutere con unache molti hanno trovato sgradevole e di cattivo gusto. L'immagine incriminata mostraRodriguez in. In particolare, la showgirl argentina è stata paparazzata intenta a camminare per le strade di Milano con una gonna che, a causa di una folata di vento, si solleva lasciando intravedere la sua biancheria intima. La scelta di dedicare ladi Nuovo a una foto diin slip ha sollevato un'ondata di. Non solo per il contenuto stesso, ma anche per il modo in cui è stata presentata la notizia.