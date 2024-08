Beetlejuice Beetlejuice – online le prime reazioni per il sequel di Tim Burton

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 29 agosto 2024) Sono passati più di 35 anni da quandodi Timè uscito nelle sale, e il film è stato un classico per i fan del divertimento spettrale. Il film ha visto Michael Keaton vestire i panni del personaggio principale e l’attore si è finalmente riunito aper l’attesoarriverà nelle sale a settembre e vedrà il ritorno di Winona Ryder nel ruolo di Lydia Deetz e di Catherine O’Hara in quello di Delia Deetz. Nel film ci saranno anche Jenna Ortega, Willem Dafoe, Justin Theroux, Monica Bellucci e Danny DeVito. Ieri, dopo il debutto ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia, sono apparse su Internet leal film. “è macabramente divertente!onora il suo primo film con un ritorno al passato, espandendo al contempo i suoi personaggi e il suo mondo per creare una nuova storia deliziosa.