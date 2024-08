Beautiful Steffy rapita e chiusa in gabbia | perché e da chi

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 29 Agosto 2024 8:33 am by Redazione Le anticipazioni americane diannunciano un momento drammatico per, la quale vienee rinin una. Questa fase della trama andrà in onda su Canale 5 tra circa un anno e, intanto, è possibile scoprire cosa sta accadendo nelle puntate americane tramite gli spoiler. A rapire la poveraè Luna, figlia di Poppy Nozawa, la quale ha avuto circa un ventennio fa una storia con Bill. Le due entrano nella trama della longeva soap opera, diventando dei personaggi principali. Ebbene la figlia di Ridge si ritrova a fare delle scoperte su Luna che la portano a rischiare la vita.