Autonomia Fontana La Lombardia partirà senza attendere i lep

(Di giovedì 29 agosto 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo una parte della Costituzione che rende possibile l’differenziata, una legge approvata dal presidente della Repubblica. Non vedo perchè non si possa iniziare un percorso che si concluderà con l’approvazione dei Lep”. Così il presidente di RegioneAttilio, in una ubtervista al Corriere della Sera in tema didifferenziata.Sulla posizione di Forza Italia secondo cuiLep, niente: “Mi spieghino il motivo. Non c’è nessun motivo perchè non si debba dare applicazione alla nostra Carta costituzionale dal momento che non si vanno a toccare i Lep. Applicando queste materie non si va a violare nessun principio. Non si deve cercare di buttare la palla in tribuna per non affrontare il problema. Quello che sta sostenendo FI con la questione dei Lep è un problema che andrà affrontato ma in un secondo momento”.