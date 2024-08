Auto elettriche frenata nelle vendite | alto rischio di licenziamenti nel settore

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Non sembra più così roseo come ci si aspettava il futuro dell’elettrico neldellemobili. Dopo il boom dello scorso anno, nel 2024 si è alle prese con un vero e proprio calo delledi mezzi privi di motore endotermico. Per questa motivazione molte casemobilistiche e fabbriche produttrici di pezzi sembrano ormai destinate a effettuare tagli di personale, uscite anticipate o casse integrazioni inevitabili; le stime suggeriscono undi oltre 7 miliardi di perdita di valore al 2030 con un totale di 40mila esuberi solo nel territorio italiano. Dati che fanno sicuramente preoccupare soprattutto se viaggiano di pari passo con la politica del ‘Green Deal’ sottoscritta dall’Unione Europea e che vuole, tra le tante proposte, un arresto totale della produzione di veicoli con motore termico entro il 2035 per diminuire drasticamente l’inquinamento atmosferico.