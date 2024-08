Alla ricerca del sentimento perduto ’Tutte le direzioni’ con Locasciulli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ladi Marcel Proust era per il tempo, ma sono tanti gli elementi del passato che si possono perdere e che vannoti. L’elemento di Mimmoè il. Il grande cantautore abruzzese torna nella provincia ferrarese con il suo concerto,del, per condurre, con l’aiuto di Marco Di Marzio (contrabbasso), la sua personale recherche musicale nell’ambito del programma di Tutte le Direzioni in Summertime 2024. Sarà il penultimo appuntamento della rassegna estiva del Gruppo dei 10 e si terrà al Bar Ragno di Comacchio (via Cavour 1, Comacchio) venerdì 30 agosto.