Szczesny si ritira annuncio a sorpresa | Dopo 18 anni sto con la famiglia

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) (Adnkronos) – Wojciechannuncia il ritiro a. Il portiere polacco, 34, chiude la carrierala fine del rapporto con la Juventus., che in Italia ha indossato anche la maglia della Roma, da poche settimane ha rescisso il contratto con la Juventus, che tra i pali ha deciso di puntare su Michele Di Gregorio. L’estremo difensore polacco, accostato all’Arabia Saudita e al Monza, con un post asui social comunica l’addio al calcio. “Ho dato al gioco 18della mia vita, tutti i giorni, senza scuse. Oggi, duro il mio corpo si sente ancora pronto per le sfide, il mio cuore non c’è più. Sento che in questo momento è giunto il momento di dedicare tutta la mia attenzione alla mia– la mia fantastica moglie Marina e i nostri due bellissimi figli Liam e Noelia.