Renzi | Con Schlein disponibili a parlare di futuro

(Di mercoledì 28 agosto 2024) PESARO – “Politicamente Ellyha fatto un ragionamento molto intelligente dicendo basta polemiche, parliamo del. Noi adisiamo molto”: a dirlo e’ stato Matteo, questa sera a Pesaro, a margine del faccia a faccia con l’eurodeputato Pd Matteo Ricci in programma alla festa dell’Unita’. “Siamoa ragionare di, ma non e’ che siamo d’accordo su tutto – ha sottolineato– ad esempio sul jobs act io la penso in modo diverso da Ellye questo vorra’ dire che quando andremo al referendum, su una legge di dieci anni fa, voteremo in modo diverso”. E infine: “La scommessa e’ se per ilsiamo d’accordo o meno, ed io spero che possiamo esserlo”, ha sottolineato il segretario di Iv. L'articolo: “Condi” L'Opinionista.