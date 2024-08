Peskov | no prerequisiti per negoziati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 14.55 "Al momento è più che ovvio che non ci siano iper deidi pace"con Kiev. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, affermando che "molti Paesi" occidentali "sono direttamente coinvolti fino al collo in questo conflitto". Mosca,ha aggiunto,è intenzionata a continuare la cosiddetta "operazione militare speciale in Ucraina nonostante l'annuncio di Zelensky di voler sottoporre un piano di pace ai candidati alla Casa Bianca,Harris e Trump"."Raggiungeremo i nostri obiettivi",assicura