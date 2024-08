Pellezzano avviati i lavori notturni per il ripristino della pavimentazione in via F Wenner a Capezzano

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 28 agosto 2024) A partire da ieri sera, 27 agosto 2024 e fino al 5 settembre 2024, via F.nella frazionedisarà interessata dadistradale, resi necessari dopo gli interventi di ristrutturazionerete elettrica effettuati da Enel. Oltre alla sistemazione dell’asfalto, verranno ripristinati i dossi lungo l’arteria per migliorare la sicurezza e ridurre la velocità dei veicoli in transito. Il ComandantePolizia Municipale, Carmine Somma, ha emesso un’ordinanza che prevede divieto di sosta e senso unico alternato regolato da movieri dal 27 agosto al 5 settembre, dalle ore 21.00 alle 7.00. Per limitare i disagi al traffico, isaranno eseguiti nelle ore notturne. Segui ZON.IT su Google News.