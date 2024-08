Non ci credo Amici chi resta e chi no | pesante perdita per il talent e un cambio inatteso

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La nuova stagione di2024/2025 prenderà il via il 15 settembre su Canale 5, portando con sé importanti novità, in particolare per quanto riguarda il cast dei professori. Ilshow, ideato e condotto da Maria De Filippi, si prepara a rinnovarsi ancora una volta, con cambiamenti significativi come l’uscita di scena di Raimondo Todaro, che lascia il suo ruolo di professore di danza dopo tre stagioni. “Sia uomini che donne”. La cantante numero uno die l’coming out: “È già successo” Tra le possibili novità, potrebbe esserci anche undi ruolo per Lorella Cuccarini: non è escluso che la showgirl possa tornare a ricoprire la cattedra di ballo, abbandonando quella di canto.