Impresa Rosa Regione Lazio aperte le domande | di cosa si tratta

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Roma, 28 agosto – È da oggi possibile l’invio della domanda da parte delle aziende delche vogliono partecipare al bando “” (dalla dotazione finanziaria di 250.000 euro), finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto destinati all’ottenimento della certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere per le Micro e Piccole Imprese che risulteranno beneficiarie; o per l’utilizzo del marchio “”, per le aziende già titolari della certificazione. “Con questo bando puntiamo a costruire unasempre più a misura di donna, lavorando per l’evoluzione dei contesti professionali, favorendo la valorizzazione del capitale femminile e quella conciliazione fra i tempi di vita e del lavoro, fondamentali per tutta la famiglia e per contrastare l’inverno demografico che attanaglia l’Italia.