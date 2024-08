Dragon Quest Monsters | Il Principe Oscuro arriverà su PC e mobile

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Square Enix ha annunciato che, l’ultimo titolo del popolare GDR,: il, debutterà su PC e dispositivil’11 settembre 2024. Oltre alle missioni della storia principale del gioco, le piattaforme PC eincluderanno anche tutti i contenuti scaricabili precedentemente lanciati nella Digital Deluxe Edition per Nintendo Switch, dando ai nuovi arrivati e ai fan della seriela possibilità di scoprire nuove combinazioni di mostri e di immergersi in battaglie strategiche.: ilha come protagonista Psaro, ildemone la cui maledizione gli impedisce di nuocere ai mostri. Di conseguenza, deve diventare un Monster Wrangler, reclutando e combattendo al fianco dei mostri nelle varie ambientazioni del mondo fantastico di Nadiria.