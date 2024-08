Di Marzio | Al-Ahli all-in su Osimhen ma Chelsea e PSG non mollano

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Gianluca Dirivela: l’Al-pronto a rilanciare per Victor. Il club saudita vuole superare la concorrenza die PSG per l’attaccante del Napoli. Il futuro di Victorsembra sempre più lontano dal Napoli. Gianluca Di, esperto di calciomercato di Sky, ha fornito importanti aggiornamenti sulla situazione del bomber nigeriano. Attraverso il suo sito ufficiale, Diha dichiarato: “L’Al-non molla Victor. Il club saudita punta tutto sull’attaccante nigeriano, ed è pronto a rilanciare e fare una nuova offerta per convincerlo. Intanto, ile il Paris Saint-Germain continuano a seguire il giocatore in uscita dal Napoli”. L’Al-sembra determinato a chiudere l’affare, come sottolinea il giornalista: “Gli arabi vogliono fare all-in per l’attaccante nigeriano.