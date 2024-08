Calciomercato Chiesa va in Premier | la Juve prepara un nuovo colpo VIDEO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La svolta è arrivata nella serata di ieri. L’incontro tra Ramadani e Giuntoli a cena è stato decisivo per il passaggio diin. Giuntoliunregalo a Motta È addio trantus e Federico. La svolta è arrivata nella serata di ieri, martedì 27 agosto. La cena tra Ramadani e Giuntoli è servita per sbloccare la trattativa con il Liverpool e nella tarda mattinata odierna il calciatore ha preso l’aereo direzione Inghilterra per svolgere le visite mediche e firmare un contratto quadriennale con i Reds. Nelle casse dei bianconeri dovrebbero entrare una quindicina di milioni di euro. Federicoè ormai ungiocatore del Liverpool (Lapresse) – cityrumors.it“Sono felicissimo, grazie – queste le prime parole diall’arrivo a Caselle – dispiace come è finita con i bianconeri, ma io e la mia figlia non vediamo l’ora di iniziare la nuova avventura.