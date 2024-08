Benevento attesa per conoscere le condizioni di Tosca | Viscardi in preallarme

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiC’èin casa giallorossa perledel difensore Alin, uscito al 19’ del primo tempo nell’ultimo match casalingo contro la Cavese per un fastidio muscolare. Le prime sensazioni, come confermato anche da Auteri nel post gara inducono all’ottimismo, ma solo oggi si conoscerà l’esito degli esami per accertare la reale entità dell’infortunio. Auteri fa gli scongiuri perché l’emergenza dal centrocampo rischia di spostarsi in difesa, vista l’assenza certa di Biagio Meccariello, anche lui alle prese con un fastidio di natura muscolare che lo terrà lontano dal campo ancora per circa venti giorni. Sesarà assente contro il Catania, accanto a Riccardo Capellini si sistemerà Angelo, come già accaduto contro la Cavese.