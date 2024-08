Baronissi al via le iscrizioni al Servizio Mensa Scolastica 2024 2025

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Informiamo tutti i cittadini interessati che da ieri, 27 agosto, è possibile presentare la richiesta di iscrizione aldiper l'anno scolastico. L'iscrizione può essere effettuata online accedendo al portale ufficiale del Comune, nella sezione "Servizi Scolastici –", utilizzando le credenziali SPID. Ilè riservato agli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria che frequentano le 40 ore settimanali. Se vostro figlio è già iscritto e non ha cambiato il grado di istruzione, non è necessaria una nuova iscrizione. Le richieste devono essere inviate entro il 6 settembre. Vi invitiamo a non aspettare l'ultimo momento per garantire la regolare attivazione del. Per procedere con l'iscrizione, clicca questo link!