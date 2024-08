ASCOLTI TV 27 AGOSTO 2024 | VINCE CIAO DARWIN 148% MASTER CRIMES 113% OTTIMO STORIE DI DONNE AL BIVIO 63% INSEGNO 205%+24% VS SCOTTI 144%+171%

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 28 agosto 2024)TV 27• Martedì • Gruppi R A I24H – 2246 32.52PT – 4963 30.98 M E D I A S E T24H – 2560 37.07PT – 5754 35.92 Tg1 Mattina Estate – 494 14.71 Tg1 – 781 18.90 UnoMattina Estate – 617 15.85 Camper in Viaggio – 816 14.85 Camper – 1521 16.32 Tg1 + Economia – 2675 22.52 + 1893 16.67 Che Dio Ci Aiuti – 1004 9.93Che Dio Ci Aiuti – 1079 12.90 Estate in Diretta Start – 1009 13.75 Tg1 – 1268 17.30 Pres. Estate in Diretta – 1491 19.82 Estate in Diretta – 1609 19.43 Reazione a Catena – 2102 20.45 Reazione a Catena – 3082 24.01 Tg1 – 3558 25.15 TecheTecheTè – 2730 16.18– 1594 11.30 (1840 11.88 + 1350 10.57) Overland – 548 7.03 Prima Pagina Tg5 – 506 20.50 Tg5 – 1032 25.20 Morning News – 704 18.73 Morning News – 652 17.36 Forum: Il Meglio – 1194 17.69 Tg5 – 2456 21.27 Beautiful – 1938 16.89Endless Love – 2003 19.21 The Family – 1816 20.