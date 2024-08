Amici Todaro E Pettinelli Abbandonano | Ecco Chi Saranno I Sostituti!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Raimondofuori dae Annain bilico per la stagione 2024/2025. Scopri i nuovi possibili insegnanti e tutte le anticipazioni sul talent di Maria De Filippi. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, Raimondonon tornerà come insegnante di ballo per la prossima edizione di. L’ex ballerino di Ballando con le stelle non sarebbe stato riconfermato per la stagione 2024/2025 del famoso talent show di Maria De Filippi. Da Ballando con le stelle ad: un percorso intensoera approdato adnel 2021, dopo aver abbandonato il suo ruolo storico a Ballando con le stelle. La sua scelta di lasciare il programma Rai per unirsi al talent di Canale 5 aveva generato non poche polemiche, soprattutto da parte di Milly Carlucci, che non aveva nascosto una certa disapprovazione.