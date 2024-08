WoW | The War Within è disponibile

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 27 agosto 2024) La battaglia per salvare l’Anima del Mondo di Azeroth dalle malvagie forze del Vuoto inizia ora, con la pubblicazione ufficiale in tutto il mondo di World of Warcraft: The War. Noi ci stiamo già avventurando per Azeroth e, presto, arriveranno le nostre impressioni su questo grande nuovo inizio per World of Warcraft. I campioni e le campionesse di Azeroth potranno riunirsi nelle Brigate per avventurarsi nel cuore del mondo e progredire fino al nuovo livello massimo di 80. Nella prima parte di questo nuovo arco narrativo multi-espansione, la Saga dell’Anima del Mondo, giocatori e giocatrici troveranno: Nuovo continente: Khaz Algar Al largo delle coste occidentali di Pandaria si trova l’isola di Khaz Algar, la cui città di superficie Dornogal sarà il nuovo centro di riferimento.