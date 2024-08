US Open 2024 Sara Errani vola al secondo turno | supera la spagnola Bucsa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

New York, 27 agosto– E' vincente l'esordio diagli US. L'Azzurra, nelle partite in programma oggi, ha vinto con laCristinaper 3-6, 6-0, 6-4. E' in attesa ora di conoscere la sua prossima avversaria. Uscirà dall'incontro tra Daniele Collins (n.11 WTA), e Caroline Dolehide (n.49 WTA), entrambe statunitensi. Foto Grana FITP da supertennis.tv