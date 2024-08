US Open 2024 | Holger Rune travolto da Nakashima al primo turno sorride Musetti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Decisamente non è il miglior momento della carriera di. A livello Slam è un’annata non fortunata per il danese, che proprio non riesce a farsi piacere in nessun modo Flushing Meadows, visto che ci ha vinto un solo match in carriera, nel 2022. Stavolta l’uscita di scena arriva contro l’americano Brandon, e con un punteggio severissimo: 6-2 6-1 6-4. Se ne va dal torneo, dunque, la testa di serie numero 15, ancora in grande crisi all’interno di unnel quale proprio non è riuscito a svoltare, facendo diversi passi indietro rispetto ai progressi del 2023. Tanti, tantissimi i problemi che gli ha posto unche su questi campi è spesso utilmente aggressivo e sa come interpretare Flushing Meadows.