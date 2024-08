Schiava della cupidigia Omicidio per l’eredità | la mantide resta in carcere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Solo silenzio di fronte al giudice per le indagini preliminari: ieri mattina, in tribunale a Busto Arsizio, Adilma Pereira Carneiro, la brasiliana accusata di aver organizzato con cinque complici l’del compagno cinquantaduenne Fabio Ravasio, investito e ucciso mentre era in bicicletta il 9 agosto scorso a Parabiago, ha scelto di avvalersifacoltà di non rispondere. La donna era chiamata a comparire davanti al Gip del tribunale di Busto Arsizio, Anna Giorgetti, per affrontare l’interrogatorio di garanzia: Adilma, "Adi" come si faceva chiamare, che sostiene di essere estranea alla vicenda e di avere parecchie cose da chiarire, ha dunque scelto il silenzio e non ha parlato neanche il figliodonna, Igor Benedito, anche lui coinvolto secondo gli inquirenti nell’(sarebbe stato alla guida dell’auto che ha investito Ravasio).