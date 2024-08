Promozione Aurora Treia Giovanni Cornacchini sostituisce Zannini

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 27 agosto 2024) In linea con le ambizioni del progetto Gruppo Lube. Con lui anche il secondo Alberto Rondina lo scorso campionato insieme sulla panchina dell’Alma Fano VALLESINA, 27 agosto 2024 – L’Associazione Polisportivacomunica ufficialmente di aver affidato la panchina della prima squadra al tecnico, ex giocatore, di ruolo attaccante, debutta in Serie A, nel 1991 con il Milan. Nel suo palmarès c’è uno scudetto vinto con i rossoneri, una Coppa Italia sollevata con il Vicenza ed è riconosciuto come uno dei centravanti più prolifici della Serie C dove ha realizzato 117 reti totali tra gli anni 80 e 90. La sua carriera da allenatore inizia nell’anno 2003 sulla panchina della Cagliese e nel tempo passerà ad allenare compagini rinomate come: Sansepolcro, Group Città di Castello, Civitanovese, Ancona, Fermana, Gubbio, Bari e Fano.