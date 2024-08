Piogge intense e abbondantissime Sottocorona avvisa | i giorni clou

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 27 agosto 2024) Cosa ci aspetta per gli ultimi sgoccioli di agosto? A fornire le previsioni meteo per i prossimiè come di consueto Paolo, il meteorologo di La7, che martedì 27 agosto è intervenuto a Omnibus. La "fotografia" di oggi riporta isolatissimi fenomeni al Nord - Liguria, Lombardia e Trentino - ma anche diverse "zone rosse" sulle parti interne del Centro, sull'Appennino centrale e meridionale, dove sono attesi "fenomeni più intensi" e "precipitazioni".che al Sud possono estendersi anche sulle coste, in Calabria, Basilicata e Sicilia. Fenomeni intensi anche in Sardegna. La situazione mercoledì 28 agosto si attenua ma "questa instabilità sulle zone del centro rimane", con fenomeni intensi che possono verificarsi sull'Appennino e ancora su Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna.