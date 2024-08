Parco Ranghiasci la svolta Confronto con i cittadini su risanamento e utilizzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Mentre proseguono i lavori di rifacimento di Piazza Quaranta Martiri, l’amministrazione Fiorucci è pronta a presentare un nuovo progetto volto a riqualificare uno dei luoghi verdi più belli e importanti della città:. La proprietà delè suddivisa al 50% tra il Comune di Gubbio e la Provincia di Perugia, e i lavori di riqualificazione dele del Villino sono regolamentati da una Convenzione tra le parti firmnata alla fine del 2023 per un importo complessivo di 213.000 euro. Ancora, però, il tutto è in fase di sviluppo, e per questo motivo giovedì 29 agosto alle ore 21 presso la Sala Ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana si terrà l’incontro “Insieme per la rinascita del”, aperto a tutta la cittadinanza:, associazioni, gruppi sociali, quartieri, tecnici, aziende.