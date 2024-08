Occhio alle truffe Sul palco di Eliopoli vernacolo e prevenzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) "". Continua la campagna dicontro leagli anziani realizzata dal Comune di Pisa con il finanziamento del Ministero dell’Interno (circa 17 mila euro) e la collaborazione con Prefettura di Pisa, il gruppo Paim e Autolinee Toscane. Sabato 31 agosto saliranno suldi, in piazza Antonio Madonna a Calambrone, "I Dicche", con uno spettacolo, recitato inpisano, dove vengono rappresentate – "tra il serio e il faceto" – tutte le tipologie di truffa più frequenti. L’obiettivo è "alzare il livello di attenzione e rendere più riconoscibili tutte le, online e a domicilio, che si consumano in particolare nei confronti degli anziani". La serata è a ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, e l’inizio è previsto per le 22.