Oasis è tutto vero | ecco l’annuncio tanto atteso dai fan

(Di martedì 27 agosto 2024) Un misterioso post sul profilo ufficiale della band, ieri aveva rimandato ad oggi un annuncio che aveva mandato in visibilio milioni di appassionati della popolare band di Manchester “This is it, this is happening” hanno scritto questa mattina alle ore 8 in contemporanea sui loro profili social, i due fratelli che compongono la band inglese. Perchè ora è davufficiale, glisono tornati. Liam e Noel Gallagher hanno annunciato su Instagram l’ritorno sul palco nell’estate del 2025, con 14 date previste nel Regno Unito. Saranno le esclusive apparizioni in Europa e i biglietti per i concerti saranno acquistabili a partire da sabato 31 agosto. Il grande ritorno degli– Cityrumors.it – Twitter Gli, una delle band più iconiche del britpop, hanno venduto circa 70 milioni di dischi inil mondo.