Mercati al top malgrado i tassi Tamburi | meglio l’obbligazionario

(Di martedì 27 agosto 2024) "Il presidente della Fed, Jerome Powell, da Jackson Hole ha mandato un segnale preciso, invitando alla pazienza. Sbagliato essere precipitosi,aspettare di vedere cosa succederà. Non credo che la Fed nei prossimi tre mesi opterà per più di un taglio dei". Per Giovanni, fondatore e numero uno di Tip, banca d’affari indipendente con partecipazioni dirette per circa 3 miliardi, più quasi altrettanto di club deal, non sono le scelte delle banche centrali a fare la differenza in una fase così delicata per l’economia. "C’è un rallentamento, a livello globale – spiega – e non saranno né Powell né la Bce a far invertire la rotta con sforbiciate ai. Guarda caso, nonostante il costo del denaro alto, isono ai massimi". Gli analisti attendono la Bce con impazienza. "Anche la Bce non credo effettuerà più di un taglio deinei prossimi tre mesi.