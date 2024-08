Manovra si accelera su piano strutturale correzione deficit 12 mld

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 agosto 2024) Roma, 27 ago. (askanews) – Sono ormai ripartiti i lavori al Ministero dell’economia e delle finanze sulla prossimache vede come prima tappa la presentazione a Bruxelles deldi bilancio, il documento richiesto dalla nuova governance europea. Sisulla predisposizione delche, a quanto si apprende da fonti parlamentari, potrebbe essere portato in Consiglio dei Ministri nella prima settimana di settembre, per consentire il passaggio nelle Camere (non previsto dalla procedura europea ma chiesto dai parlamentari nelle Commissioni bilancio e accordato dal governo) in tempo utile a rispettare il termine del 20 settembre per l’invio alla Commissione europea.